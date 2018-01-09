HABER

UBER ÜYESİ SÜRÜCÜLERDEN "RUHSAT İPTALİ" PROTESTOSU

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 02:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Akıllı telefonlarda indirilen (UBER) uygulama üzerinden özel araç hizmeti sunan sürücülerin Fatih'de yapmak istediği eylem polis tarafından engellendi.

Yenikapı Miting Alanı'nda saat 21.00'dan itibaren bir araya gelen sürücüler, yol güzergah belgesi, şoför kartı ve yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilen D2 belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edildiğini iddia eden sürücüler protesto eylemi yapmak istedi. Kısa süre sonra eylemin yapılacağı yere trafik polislerinin gelmesinin ardından sürücüler eylemi yarım bırakıp korna çalarak miting alanını terk etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Uber araçlarından detaylar

-Toplanan kalabalık grup

-Trafik polisi gelmesi

-Grubun dağılması

-Uberciler korna basarak eylem yapmaları

-Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.