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Uber Viyana'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Uber Viyana'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ticaret mahkemesinin, Uber firması hakkında, rekabete aykırı davranarak ticaret yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alması sonrası şirket, faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Uber firmasından yapılan açıklamada, mahkemenin firmaya ilişkin aldığı karar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu belirtilerek, "Gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışarak, mahkemenin bizden beklediği şartları yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Tahminimizce kısa bir süre içinde yeniden hizmet vermeye devam edebiliriz.'' ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin, Uber firmasının, taksi ve özel taşımacılık yasasının 36. maddesini ihlal ettiği, yasaya göre, Uber gibi özel taşımacılık hizmeti veren firmalarda, araçların müşterilerini belirli bir yerden alıp, hizmet sonrası tekrar aynı bölgeye geri dönmesi gerektiği, Uber'in bu kurala uymayarak rekabete aykırı hareket ettiği gerekçeleriyle ihtiyati tedbir kararı aldığı ifade edildi.

Uber firmasının, yasanın öngördüğü şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, bugünden itibaren Uber'e bağlı herhangi bir aracın söz konusu kurala aykırı hizmet vermesi durumunda, 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.

Ülkede faaliyet gösteren Taksi şirketi ''40100'', bu yılın başında Uber firması hakkında, taşımacılık sisteminde rekabete aykırı davrandığı suçlamasıyla ticaret mahkemesinde dava açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Uber Viyana

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