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Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Uber'i bitirecek yeni kararlar aldı. Buna göre şoför hariç en az 7 yolcunun, önceden planlanmış seyahat listesi taşıtta bulunduracak. Taşınacak kişilerin isimleri 12 saat önceden belediyeye bildirilecek. Bu kararlar, Uber yasaklandı mı sorularının da cevabı oldu.

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı.

HEDEF KORSAN TAŞIMACILIK

İBB'den yapılan açıklamada İBB Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında emniyet, jandarma, İBB Genel Sekreter yardımcılığı, ulaşım sektörü temsilcileri ve oda başkanları katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar alındığı bir toplantı yapıldığı belirtildi.

EMNİYET VE JANDARMA KONTROL YAPACAK

Açıklamada, toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D2 Yetki Belgesi ve İBB tarafından verilen Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesinin amacı dışında kullanılarak mobil uygulamalar üzerinden gayri yasal taşımacılık yapıldığının tespit edildiği ifade edilerek, amacı dışında taşımacılığı önlemek için bir dizi kararlar uygulamaya konulduğu ve alınan kararlar doğrultusunda denetlemelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacağı kaydedildi.

EN AZ 7 YOLCU, 12 SAAT ÖNCEDEN BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Açıklamada, toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Şoför hariç en az 7 (yedi) yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesi taşıtta bulunduracak. Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak. Taşıt üzerinde ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak."

2 YIL BOYUNCA BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Amacı dışında taşımacılık yapıldığı tespit edilen araçlara çeşitli cezaların uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1. İhlal Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. 2. İhlalde tüm Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgeleri iptal edilir ve 2 yıl boyunca herhangi bir taşımacılık türünde yeni belge düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 2 yıl süreyle askıya alınır. Ayrıca el değiştirmiş olsa dahi, amacı dışında kullanılan taşıtların şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım E-ruhsat sistemi üzerinden 'Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez' ibaresi eklenir ve bu araçlar kara listeye alınır. Kara listeye alınan araçlara ait liste TUDES'te ve İBB TUHİM internet sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan denetim sonucunda amacı dışında taşımacılık yapan taşımacılar ile sözleşmeli seyahat acenteleri 1618 sayılı kanun kapsamındaki yaptırımlar için ilgili kuruma bildirilecektir. Turizm çekim alanlarında özel ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecektir."

5 AYDA 20 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Açıklamada, 2018 yılının ilk 5 ayında gayri yasal taşımacılık yapan 6 bin 295 sürücüye 18 milyon 922 bin lira, gayri yasal taşımacılık ile yolculuk yapan kişilere 2 milyon 165 bin lira para cezası uygulandığı ve 3 bin 613 aracın taşımacılık belgelerinin iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni sonrası yaptığı açıklamada UKOME'nin saat 16.00'da toplantı yapıp karar alacağını açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ülkede halkın yararına bir tane uygulama kalmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. uber yasak, wikipedia yasak, paypal yasak, yurtdışından alacağın şeyler de çoğu yasak ve vergiler yüksek. yani anlayacağınız devam edin abi. gidin maluma oy verin aynen devam durmak yok. yakında nefes alabiliyoruz diye şükredecek hale gelecekseniz, belki de gelmişsinizdir de farkında değilsinizdir. yazık gerçekten çok yazık.
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