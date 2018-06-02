İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uber yetkisiz taşımacılıktır yani diğer adıyla korsan taşımacılıktır. Sebebi şudur; burası bir hukuk devletidir, hiç kimse kusura bakmasın. Kendisine, taşıma, taksicilik yapma adına bir yetki verilmemiştir." dedi.

Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve İstanbul Şoförler Esnaf Odası binasında taksicilerle bir araya gelen Soylu, onlarla sohbet ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir dönemin içinde olduğunu belirterek, 24 Haziran'da sadece bir seçim yapılmayacağını, bundan çok daha önemli bir durumun olduğunu söyledi.

Önceki dönemlerde Türkiye'de ekonomi, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda zorluklar yaşandığını, AK Parti iktidarıyla bu sıkıntıların geride kaldığını anlatan Soylu, terör örgütlerinin haraç topladığı dönemlerin bittiğini dile getirdi.

Türkiye'deki iyi durumun devam etmesi için seçmenlerin elinde bir fırsat olduğuna dikkati çeken Soylu, "Elimizdeki fırsat şudur; ya eski Türkiye'yi tekrar yaşayacağız, yahut da refah yolu açık olan bir Türkiye'yi, kalkınma yolu açık olan bir Türkiye'yi, daha fazla demokrasi yolu açık olan bir Türkiye'yi, hep beraber yarınlara taşıyacağız. Demokrasi dediğiniz böyle bir şeydir. Dünya lideri dediğimiz Tayyip Erdoğan, bugün meydan meydan geziyor. Kah sahurlarda kah vatandaşların evinde kah da vatandaşın dükkanında. Biz hepimiz yollara revan olmuşuz. Yaptığımızın doğru olduğunu, Türkiye'nin iyi istikamette olduğunu ve milletimizin de ülkemizin de zenginleşme yönünde büyük adımlar attığını ve bunu büyük ölçüde başardığını ama hedeflerimizin olduğunu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.