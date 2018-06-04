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UBER'den kaçış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

 UBER ile ilgili son açıklamaların ve İBB'nin kararının ardından UBER araçlarının bir çoğu satışa çıkarıldı.

UBER'den kaçış

Gökhan ÇELİK - Güven USTA /İSTANBUL (DHA) UBER ile ilgili son açıklamaların ve İBB'nin kararının ardından UBER araçlarının bir çoğu satışa çıkarıldı. VIP araçların satışını yapan şirket yöneticileri, "Araçların yüzde 70'nin piyasadan çekildi. Bize günde 20 -25 araç geri dönüyor. Mağduriyetin giderilmesi için yerli ve milli bir sistem kurulmalı" dedi.

"GÜNDE 20 - 25 ADET VIP GERİ DÖNÜYOR"
Yaklaşık 15 bin UBER aracının bulunduğu İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından UBER araçları hızla elden çıkarılıyor. İnternet üzerinden satış yapan sitelere, her gün birden fazla “Acil" koduyla araç satımı için ilan veriliyor. Oto galerilerde de durum aynı. İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde VIP araç satışı yapan İsmail Olgun, “Önceleri UBER ile birlikte piyasada çok ciddi talep oldu. Vatandaşlar kredi çekerek bu işe yatırım yaptı filo kurdu. Son zamanlarda UBER ile ilgili açıklamaların ardından bize günde 20 - 25 adet VIP geri dönüyor" dedi.
"Bizim umudumuz şu ki, hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın da yeniliğe açık olduğunu biliyoruz" diyen Olgun, "Yerli ve milli bir sistemle bu mağduriyetler giderilebilir. Turizm adına UBER ve benzer sistemleri önemsemeliyiz. Bunun önüne geçmek için de biz kendimiz bir sistem yapmalıyız. Bizim yüze yakın VIP aracımız var. Bunların 3'te 1'i UBER'den dönen araçlar. Şimdi biz de pazarın içinde olduğumuz için etkilendik. Tabii ki biz de taksicilerimizin yanındayız. Ama şimdi UBER'le birlikte farklı bir standart oluştu. Şimdi bu standartı kullananları da mağdur etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

"PİYASADA BİR BELİRSİZLİK VAR"

İstanbul genelinde UBER araçlarının yüzde 70'nin piyasadan çekildiğini belirten Olgun, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasının öncesinde geri dönüşler başlamıştı. UKOME kararı gereği lisansların iptal edileceği duyurusunun ardından. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından artık UBER araç sahipleri işten tamamen elini çekti ve araçlarını elden çıkarmaya başladılar.. Yani şu an piyasada bir belirsizlik var" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

UBER'den kaçışUBER'den kaçışUBER'den kaçışUBER'den kaçış

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