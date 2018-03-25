UBER'DEN YOLCUNUN DARP EDİLMESİ OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL DHA
İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü M.Ü(24)'nün, Uber sistemine erişiminin engellendiği açıklandı.
Uber'in, konuya ilişkin açıklaması şöyle:
Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir.
Uber, konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.
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