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- UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DAVASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK-Serpil KIRKESER Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul, DHA İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için ayrı ayrı açtıkları davanın görülmesine devam edilecek.

Haber: Özden ATİK-Serpil KIRKESER Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul, DHA
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için ayrı ayrı açtıkları davanın görülmesine devam edilecek. Dava öncesinde İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri adliye önünde bir araya geldi. Grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini ileten pankart açtı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"
Kardeşi taksici olan Kadriye Gürgensuyu, ekmekleri emekleri için ve haksız kazanca 'dur' demek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız esnafımızın, camiamızın hakkını savunmuştur. Kendisine şükran ve teşekkürlerimizi arz ederiz" dedi. Babasının da kendisinin de taksicilikten emekli olduğunu kaydeden taksici Ercan Tayfur da hakkı hak sahibine verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

"BUGÜN MÜJDE BEKLİYORUZ"
"Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu" diyen taksici Tevhit Dinçer ise, "Bugün müjde bekliyoruz. Biz internet üzerinden erişimin kapatılmasını istiyoruz. Bize eleştiriler var biz de kendimizi yenileyeceğiz. Bu eleştirilere yönelik kayıtsız kalmayacağız" diye konuştu. Taksici Ali Osman Karatay da UBER'in yasaklanmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

"PLAKALARIMIZA DEVLERİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ"
Taksici Karatay, "Herkes bir UBER aracı alıp gezmeye çıkıyordu, taksicilik yapmaya başladı. Evini dairesini satıp taksi plakası alanlar bundan ekmek parasını kazanıyor. Bizler devletten aldık. Gidiyorlar galeriden alıyorlar UBER taksicilik yapıyorlar. Bu bizim zorumuza gidiyordu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bunu iptal ettiğinden dolayı" diye konuştu. Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten başka bir taksici Ahmet Demirtaş da "Biz devletten aldık plakalarımızı, plakalarımıza devletin sahip çıkmasını istiyoruz. Ben zamanında 3 tane daire parası ile plakamı aldım. Korsanlığın bitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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