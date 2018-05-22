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UBER'e saldırı iddiası: 2 taksici gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta önceki gün UBER  aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta önceki gün UBER aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Esenyurt'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda bazı taksicilerin UBER aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar UBER yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

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