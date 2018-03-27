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Uber'in sürücüsüz araçları Arizona'da yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Arizona Valisi Ducey: - "Sürücüsüz araç testlerinde kamu güvenliği ilk sırada gelir. Söz konusu kaza ise bu konuda tam bir başarısızlıktır"

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçları, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandı.

Arizona'nın Tempe kentinde geçen hafta sürücüsüz araç testleri sırasında Uber aracının bir kadına çarparak ölümüne neden olmasının ardından, şirketin Arizona'da söz konusu testleri yapmasının yasaklandığı bildirildi.

Arizona Valisi Doug Ducey'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Bu kaza nedeniyle Uber'in Arizona'da testlerine devam etmesi bazı soruları beraberinde getiriyor. Sürücüsüz araç testlerinde kamu güvenliği ilk sırada gelir. Söz konusu kaza ise bu konuda tam bir başarısızlıktır." ifadeleri kullanıldı.

Uber'in sürücüsüz aracı, 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de karşıdan karşıya bisikletiyle geçen 49 yaşındaki Elaine Herzberg'e çarpmış ve kadının ölümüne neden olmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada da sürücüsüz aracın kaza anında kendini idare ettiği, ancak bir Uber mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu duyurulmuştu.

İlerleyen günlerde Tempe Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde ise kazadan hemen önce aracın yavaşlamadığı veya çarpmayı önlemek için başka bir yöne doğru gitmediği görülmüştü.

Uber, olayın ardından ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, şirketin polisle iş birliği içerisinde olayın soruşturulmasına destek verdiğini bildirmişti.

UBER'e bir günde iki kötü haberUBER'e bir günde iki kötü haber
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Arizona sürücüsüz araç Uber

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