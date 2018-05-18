Yaklaşık 10 yıl önce, hamamın restore edilmesi için proje hazırladıklarını ve bunu Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunduklarını ifade eden Develi, şöyle konuştu:

Yeni Hamam'ın, güçlendirme, revize, elektrik ve mekanik tesisat projeleriyle kazandığı yeni çehresiyle sergi, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde bulunan, Musabalıoğlu Mustafa Bey tarafından 1720 yılında yaptırılan ve zamanla tarihi dokusunu kaybeden Yeni Hamam'ın restorasyonu için Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

"Kültür, sanat ve sergi merkezi fonksiyonlarıyla bu projeyi sunduk. 2015 yılında ihalesini yaparak 3 yıl süren faaliyetler sonrasında işimiz tamamlandı. Şu an içinde bulunduğumuz hamam, eski ve yeni haliyle ortaya konduğunda ciddi bir eser. Adana'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Vakıf Haftası çerçevesinde 250 eserin açılışı gerçekleştirildi. O açılışı gerçekleştirilen taşınmazlar içerisinde Yeni Hamam da mevcuttu. Cumhurbaşkanımız tarafından da bu eserimiz açılmış oldu."

- "Kültür, sanat ve sergi merkezi olacak"

Develi, üzerinde çalışma yürüttükleri eserleri aslına uygun restore etmenin en önemli öncelikleri olduğunu dile getirdi. Yeni Hamam'ın da aynı şekilde restore edildiğini aktaran Develi, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede de Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanarak ihalemiz ve onarım yapıldı. Bölgenin önemli bir eseriydi. Kısa bir zamanda bitti. Depremden sonra burası gerçekten kullanılmayacak bir haldeydi. O günlerden bu günlere gelişinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı çerçevesinde, burası kültür, sanat ve sergi merkezi olarak kullanılacak. "

