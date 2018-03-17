Üç aydır aranan cezaevi firarisi Adana'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar eden hükümlü, Adana'da polisin çalışmasıyla yakalandı.
Adana'da 10 Aralık 2011'de aralarında husumet bulunan Mustafa Kemal Çullu'yu (19) bıçak ve tornavidayla yaralayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılarak Kahramanmaraş'taki cezaevine gönderilen Ahmet Erden 3 ay önce firar etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kente gelebileceğini değerlendirdiği Erden için araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde olduğunu tespit ettikleri hükümlüyü yakaladı.
Erden, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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