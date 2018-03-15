Üç aylar ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Üç aylar, İslam alemi için çok önemli bir yere sahiptir. İçinde Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte Regaib, Miraç ve Berat Kandili ile birlikte 1000 aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran üç ayların gelişi aylar öncesinde heyecanla beklenmeye başlandı. İslam Alemi, 2018 üç aylar gelmeden önce hazırlıklara başladı. Böylece mübarek ayları çok iyi değerlendirmek istiyorlar. Bu yüzden Üç aylar ne zaman başlıyor ve 2018 Ramazan ne zaman başlıyor sorusu Google'da araştırılmaya devam ediliyor. Mart ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde 2018 yılında idrak edilecek üç aylar ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte diyanete göre 2018 dini günler takvimi... 2018 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018 Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı akşamı yatsı namazı ile birlikte ilk teravih namazı eda edilecek. 15 Mayıs Salı gecesini 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece 2018 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkılacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olacak. 2018 Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Diyanete göre 2018 yılı dini günler takvimi haberimizde.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ Müslümanlar tarafından 'Üç Aylar' olarak isimlendirilen, yeni bir mânevî mevsime girmemize az bir zaman kaldı. Heyecanla beklediğimiz mübarek üç aya dinimizde son derece önem verilir; Müslümanlar adeta bu ayları iple çeker ve bu ayları değerlendirmek için azami gayret gösterirler. “Mübarek üç aylar” diye bilinen aylar bu şekilde hiçbir kaynakta yer almamasına rağmen Müslüman toplumlarda özel bir yeri vardır. Şüphesiz bu durum “onbir ayın sultanı” diye anılan Ramazan Ayı'nın öneminden dolayıdır. Hicri takvimin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban'ın diğer aylar arasında fonksiyonları Ramazan'dan önce gelmeleri ve böylece hazırlık dönemi olmaları hasebiyledir. Receb ayı girince; Peygamberimiz (s.a.v.): “Allahım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan'a ulaştır!” diye dua ederlerdi. Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır. Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah'ım, bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır” (Keşfu'l Hafa) diye dua etmiştir.

ÜÇ AYLARDA TUTULAN ORUCUN FAZİLETİ Bu üç ayda ayrıca Regaip Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir. Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim) Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim) Oruç, niyet ederek imsak vaktinden itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.

ÜÇ AYLAR: RECEB, ŞABAN, RAMAZAN Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), "Receb Allah Teâlâ'nın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır." "Receb ayının, diğer aylar üzerine fazileti, Kur'ân-ı Kerîm'in diğer sözlere olan üstünlüğü gibidir. Şaban ayının diğer aylara nispetle fazileti, benim, diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir, Ramazan'ın diğer aylara göre fazileti ise, Allâh Teâlâ'nın, mahlûkâtı üzerine yüceliği gibidir." buyurmuştur. Oruç, Recep ve Şaban'da nafile, Ramazan'da farz olarak bu aylarda yapılacak ibadetlerin ağırlık merkezini teşkil etmektedir. Receb Ayı: Peygamber Efendimiz, Receb ayına kavuşunca şöyle duâda bulunurdu: "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramazân (Yâ Rabbi! Receb ve Şabanı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur.)" İki Cihan Serveri Efendimiz, bu ayda oruç tutmamızı, fakir fukaranın dertleriyle diğer zamanlardan daha fazla ilgilenmemizi, hayırlar yapmamızı tavsiye etmiş, böyle yapıldığında büyük ecre nâil olunacağını müjdelemiştir.

Regaib Gecesi: Bu ayın ilk Cuma gecesi, mübarek Regâib gecesidir (22 Mart 2018). Bazı âlimlerin açıklamalarına göre, Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, yüce Allâh'a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır. Bu gece, duâların kabul edildiği müjdelenen sayılı gecelerdendir. Mirac Gecesi: Receb ayının 27. gecesi de (13 Nisan 2018 Cuma) mübarek Mirac gecesidir. İsrâ ve Mirac hâdisesinin vukû bulduğu bu gecede 12 rekat nafile namaz kılınması müstahsen (güzel, iyi, hayırlı) kabul edilmiştir. Her rekatında, Fatiha ile bir sûre okuyarak, 2 rekatta bir selam vermeli, namaz tamamlandıktan sonra, 100 defa "Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber" demeli, sonra 100 defa "Estağfirullâh, el-Azîm", sonra yine 100 defa "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed" diyerek, Peygamber Efendimiz'e salât ü selâm okumalıdır. Gündüzünde de oruçlu bulunmaya gayret etmeli. Berat Kandili de 30 Nisan 2018 Pazartesi günü idrak edeceğiz. ORUÇ NE ZAMAN FARZ OLDU?