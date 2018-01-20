Üç aylar ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan ne zaman? İşte diyanete göre 2018 dini günler takvimi

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 10:38 |5 saat önce

Üç aylar ne zaman başlıyor? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının da içinde olduğu üç aylar, içinde barındığı mübarek geceler ile birlikte müslümanlıkta çok önemli bir yere sahiptir. İslam alemi, üç ayların gelişini her sene heyecanla bekler. 2018 yılında da mübarek üç aylar ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak şimdiden merak edilmeye, Google'da aranmaya başladı. İşte Diyanet'e göre 2018 dini günler takvimi...

Üç ayların önemi İslam alemi için çok büyük bir yere sahiptir. İçinde Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte birçok önemli mübarek geceyi ve 1000 aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran üç ayların gelişi aylar öncesinde heyecanla beklenmeye başlar. Müslümanlar, üç aylar gelmeden önce hazırlıklara başlar. Ki mübarek ayları çok iyi değerlendirmek için. Bu yüzden Üç aylar ne zaman başlıyor ve 2018 Ramazan ne zaman başlıyor sorusu Google'da sorulmaya şimdiden başlandı bile. Yeni yıla girdiğimiz ve ilk ayın sonlarına geldiğimiz bugünlerde 2018 yılında idrak edilecek üç aylar ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak merak ediliyor. Sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 2018 Üç Aylar ile mübarek aylara adım atmış olacağız. Recep ayı ile birlikte ilk Cuma gecesi Regaib Kandili idrak edilecek. Daha sonra ise Miraç Kandili ve Berat Kandili ibadetlerle, dualarla ifa edilecek. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte diyanete göre 2018 dini günler takvimi...

2018 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan ayı ne zaman ve üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırıldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı akşamı yatsı namazı ile birlikte ilk teravih namazı eda edilecek. 15 Mayıs Salı gecesini 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece 2018 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkılacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olacak. 2018 Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Diyanete göre 2018 yılı dini günler takvimi haberimizde. RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Ramazan ayı, Müslümanlar için kutsal ve çok mübarek bir aydır. İslâm güneşi bu ayda doğmuş, dünyayı aydınlatan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu ayın içindedir. İçimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan temizleyen oruç bu ayda tutulmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki, korunup sakınırsınız'

Oruç, niyet ederek imsak vaktinden itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. ORUÇ NE ZAMAN FARZ OLDU? Oruç, İslam'ın beş temel rüknünden birisi ve aynı zamanda İslam'ın beş şartından biridir. Hicretin ikinci yılında farz kılınan orucun farziyeti, Kuranı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Cenabı Hak Bakara Suresinin 183.ayetinde; "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz. buyurarak, orucun Ümmeti Muhammed'e farz kılındığı beyan etmiştir. Allah Resulü (s.a.v) de bir hadisi şerifte orucun, İslam'ın üzerinde bina edildiği beş temel esastan birisi olduğunu açıklamıştır. ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI Orucun faydaları ve hikmetleri diğer bütün farzlarda olduğu gibi sayılmayacak kadar çoktur. Ancak biz insanların idrak edeceği faydalarını beş ana başlık altında toplayabiliriz.

a) Oruç ahlakı güzelleştirir: Çünkü bize daima Allah"ı hatırlatır ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Oruç gözleri harama bakmaktan, dili yalan ve çirkin sözlerden, kulakları haram şeyleri dinlemekten, mideyi haram yemekten, elleri kötü iş yapmaktan, ayakları kötü yerlere götürmekten korur. b) Oruç insanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir: Hayatında açlık nedir bilmeyen varlıklı bir kimse, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı yeterince anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarsa açlığın ne olduğunu anlar ve yoksulların neler çektiğini daha iyi anlar ve onlara karşı merhamet duyguları uyanır. Bunun sonucu olarak da yoksullara yardım elini uzatır, sıkıntılarını gidermeye çalışır. c) Oruç insana nimetlerin kıymetini öğretir: Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insanın gözünde bu nimetlerin değeri daha iyi anlaşılır. Bu anlayış insana, onları daha iyi korumasını ve nimetleri kendisine veren Allah"a daha çok şükretmesini öğretir. d) Oruç tutmak insanı sağlıklı yapar: Bu konuda Peygamber Efedimiz şöyle buyurmuştur; „ Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.“ Senenin onbir ayında yorulan sindirim organları oruç sayesinde dinlenir. Ramazandan sonra daha güçlü bir şekilde görevlerini yaparlar.

e) Oruç insana sabırlı olmayı öğretir: Oruç tutmakla, belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan, hayatta karşılaşacağı sıkıntılara karşı sabreder, kendinde acı ve sıkıntılara dayanma gücü bulur. RAMAZAN'DA İFTARDA OKUNACAK DUA Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif"de iftarda edilebilecek dua; Allah"ım, Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim, Senin rızkınla orucumu açtım, Hamdolsun verdiğin nimetlere, Sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabb"im, beni, ailemi, milletimi, devletimi, ve tüm inananları koru, rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden, bizlere yaşama sevinci ver,

her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver, senin her şeye gücün yeter. Amin… RAMAZAN'DA SAHURDA OKUNACAK DUA Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif"de sahurda edebileceğiniz güzel bir dua; Ya Rabb"im, Bizleri kendine layık kul eyle, Habib"ine layık ümmet eyle, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı layık eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlı olarak uzun eyle, akıbetimizi hayr eyle, “Mükafatını ancak ben veririm” dediğin Ramazan orucunu güzel tutmayı bize nasip eyle, bunun için bize lütfeyle, yardım eyle,

gözümüzü, elimizi, dilimizi, kulağımızı her türlü kötülüklerden uzak eyle, gerçekten oruçlu bir mü"min olmayı bize nasip eyle, ve böyle güzel oruçlarla Ramazan"ı tamamlamayı nasip eyle.

Amin…