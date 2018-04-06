Üç ayrı olayda vatandaşlar 14 bin 250 lira dolandırıldı

Eskişehir’de son iki gün içinde meydana gelen üç ayrı olayda vatandaşlar toplamda 14 bin 250 lira dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu.

Esentepe mahallesi Aydoğmuş sokakta yaşayan S.Ş. ismindeki şahıs, 2 bin 500 lira karşılığında internetten satın aldığı fotoğraf makinesinin eline ulaşmayınca dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu.

İkinci olayda ise Yenibağlar mahallesi Üniversite caddesinde Ü.Ü. isimli şahıs telefonuna, bankasından geldiğini düşündüğü ve bankanın daha önceden almış olduğu 428 liralık dosya masrafını iade edeceği yazan mesajdaki linke tıklaması üzerine hesabından 6 bin 500 lira başka hesaba aktarıldı.

Üçüncü olay Emek mahallesi Ertaş caddesinde meydana geldi. Polise başvuran mağdur M.T., 2013-2014 tarihinin sigorta poliçe ödemelerinin iadesini yapacağını belirten şüpheli N.Ö. ve E.Ö. isimli iki şahıs tarafından 5 bin 250 lira dolandığını belirterek şikayetçi oldu.