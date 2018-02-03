HABER

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 04:17 | Son Güncelleme

POS makinelerine yükledikleri yazılım, ATM’lere yerleştirdikleri ‘papağan’ ve ‘maymuncuk’la banka kartlarını kopyalayarak 5 milyon liralık vurgun yaptılar.

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul’da banka ve kredi kartlarından para çekildiğini fark eden vatandaşlar, savcılığa başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, son bir ay içinde banka ve kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan 10 ayrı grubu belirledi. Uzman ekiplerin çalışmaları sonrasında dolandırıcılık olayına karışan 22 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında restoran kuryesi ve market kasiyerleri de vardı.

1 AYDA 2.5 MİLYON LİRA

Milliyet'te yer alan habere göre; 5 bin kişinin bilgilerini ele geçiren ve çok sayıda kartı kopyalayan dolandırıcıların toplamda 5 milyon, son bir ayda ise 2.5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 10 ayrı grup halinde faaliyet gösteren 22 dolandırıcıya yönelik baskınlarda 7 POS makinesi, ATM kamera düzenekleri, bankamatik kart hazneleri ve çok sayıda kart ele geçirildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İstanbul siber polisinin yaptığı çalışmalarda dolandırıcıların, ATM’lere ‘papağan’ adlı düzeneği takarak, yazılım yüklenmiş POS makineleri ve kibrit kutusu büyüklüğündeki ‘maymuncuk’ adlı aparatı kullanarak üç ayrı yöntemle vatandaşların banka ve kredi kartlarını kopyaladıkları belirlendi.

'PAPAĞAN' İLE KOPYALAMA

Polisin tespitine göre, ATM’lere kopyalama aparatı takan dolandırıcılar iki cihaz kullanıyor. Para çekme numarasıyla bankamatiklere yaklaşan şüpheliler, para çekme haznesinin çerçevesini değiştiriyor. Daha sonra kart giriş yuvası kabını söküp yerine ‘papağan’ adlı benzerini takıyorlar. ‘Papağan’ın içindeki özel cihaz, kart bilgilerini kopyalarken, para çekme haznesine yerleştirilen gizli kamerayla da tuşlarla girilen şifre ele geçiriliyor.

POS CİHAZIYLA...

Dolandırıcıların ikinci yöntemi, POS cihazına kopyalama yazılımı yüklenmesi... Bu yöntem daha çok çetelere üye motosikletli yemek dağıtıcıları tarafından kullanılıyor. Yemek siparişi veren müşterilerin adresine giden kuryeler, bankamatik kartlarıyla ödeme alırken, manyetik şeridi kullanıyor. Kart, manyetik şerit yuvasından geçirildiği anda, kart bilgileri kopyalanıyor. Müşteri şifresini girince bu bilgi de ele geçiriliyor. POS makinesinin banka ile bağlantısı olmadığı için para çekilmiyor. Ancak sahte çekimi gerçek gibi gösteren bir fiş müşteriye veriliyor. Bu dolandırıcılık çipli kartlarda çok daha zor gerçekleştiriliyor.

'MAYMUNCUK' İLE KOPYALAMA

Dolandırıcıların yöntemlerinden biri de kibrit kutusu büyüklüğündeki ‘maymuncuk’ adlı cihazla kart kopyalanması. Daha çok akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde yapıldığı öne sürülen yöntemle dolandırıcı, cihazı avuç içinde tutuyor. Cihaz, banka kartı geçirildiği anda kopyalama yapıyor. Ardından kopyalanan kartların bilgileri, manyetik kartlara aktarılarak hesaplar boşaltılıyor.

Milyonlarca lira vurgun yapan ‘POS’ tefecilerine büyük darbe
1.5 milyon liralık vurgun yapan yazı işleri müdürü: İnsanlara zarar vermeyi seviyorum
Çipli kimlikle milyonluk vurgun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vurgun ATM papağan Pos Cihazı banka kartı maymuncuk

En Çok Okunan Haberler

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma

İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.