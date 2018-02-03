Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul’da banka ve kredi kartlarından para çekildiğini fark eden vatandaşlar, savcılığa başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, son bir ay içinde banka ve kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan 10 ayrı grubu belirledi. Uzman ekiplerin çalışmaları sonrasında dolandırıcılık olayına karışan 22 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında restoran kuryesi ve market kasiyerleri de vardı.

1 AYDA 2.5 MİLYON LİRA

Milliyet'te yer alan habere göre; 5 bin kişinin bilgilerini ele geçiren ve çok sayıda kartı kopyalayan dolandırıcıların toplamda 5 milyon, son bir ayda ise 2.5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 10 ayrı grup halinde faaliyet gösteren 22 dolandırıcıya yönelik baskınlarda 7 POS makinesi, ATM kamera düzenekleri, bankamatik kart hazneleri ve çok sayıda kart ele geçirildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İstanbul siber polisinin yaptığı çalışmalarda dolandırıcıların, ATM’lere ‘papağan’ adlı düzeneği takarak, yazılım yüklenmiş POS makineleri ve kibrit kutusu büyüklüğündeki ‘maymuncuk’ adlı aparatı kullanarak üç ayrı yöntemle vatandaşların banka ve kredi kartlarını kopyaladıkları belirlendi.