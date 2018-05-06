‘Üç Fidan’ Bursa’da şafak nöbetiyle anıldı

BURSA, (DHA)- DENİZ Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46’ncı yılında, aynı saatte, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde şafak nöbetiyle anıldı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Nilüfer ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Dün akşam Gençlik Parkı’ndaki etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Deniz Gezmiş'in arkadaşları, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Onlar bağımsız Türkiye’nin sembolleriydi. Bu ülkenin okuyan, düşünen, özgür bireyleri var oldukça, onlar hep yaşayacak. Onları mahkum eden zihniyetin ise, bir gün yok olup gideceğine inanıyoruz. İçimizde umut, aydınlık var, içimizde bağımsızlık sevdası var. Şunu çok iyi biliyoruz. Üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın, insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının sonucudur. Karanlığın temsilcilerindeki bu nefret duygusu elbet geçecek. Tüm kalbimle inanıyorum ki; egemenlerin halktan aldıkları güç, yine halkın eline geçecek. Son insan ölene kadar özgürlük türküleri söylenecek” dedi.

Bozbey, Denizlerin anısına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın emperyalizme ve kapitalizme karşı bayrak açan birer yurtsever olduklarını ifade etti.

Etkinlik, ‘Başkaldırı ve Özgürlüğe Adanmış Bir Kuşak 50. yılında 68 Hareketi' forumu ile devam etti. Moderatörlüğünü Betül Kuyucu’nun yaptığı forumda gazeteci yazar Merdan Yanardağ, Deniz Gezmiş’in arkadaşı Mehti Beşpınar ve aktivist Veli Saçılık, ‘Üç fidan’ ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

ŞAFAK NÖBETİ TUTUP KARANFİL BIRAKTILAR

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için sabah saat 05.30’da Gençlik Parkı’ndaki Üç Fidan Anıtı’nda anıldı. Anmaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, 68’liler Platformu Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra vatandaşların da katıldı. Yağmur altında gerçekleşen anma töreninde Başkan Bozbey ve beraberindekiler saygı duruşunda bulunduktan sonra anıta karanfil bıraktı.

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