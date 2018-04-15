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Üç gün önce başladığı iş yerinin kasasını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde pide ustasının, 3 gün önce işe başladığı restoranda, içinde 65 bin lira bulunan kasayı çaldığı öne sürüldü - Kasanın çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişinin, 3 gün önce başladığı iş yerinde, içinde 65 bin lira bulunan kasayı çaldığı iddia edildi.

Merkez Mahallesin'de restoran işletmeciliği yapan Necmi Atalay, sabah iş yerine geldiğinde kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekibi, hırsızlığı 3 gün önce pide ustası olarak işe alınan Barış İ'nin (26) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin, iş yeri sahibine kendisini başka isimle tanıttığı ve birçok suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Antalya'daki bir çilingir dükkanında boş olarak bulunan kasa sahibine teslim edildi. Şüpheliye hırsızlıkta yardım ettiği öne sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

Taksi şoförü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Barış İ'nin polis ekiplerince arandığı belirtildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda Barış İ'nin, restoran sahibine ait motosikletle geldiği, iş yerine gelen taksi şoförünün yardımıyla kasayı araca yükledikleri görülüyor.

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Antalya hırsızlık Kasa kasa hırsızlığı Kemer

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