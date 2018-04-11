Üç günde 300 ünite kan bağışı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, “Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli Cumhuriyet meydanında kan bağışı standı açtı. İlçede 3 günde 300 ünite kan bağışı yapıldı.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Behçet Çırakkoca, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. 3 gün devam eden Kan bağışı kampanyasının ilk gününde 100 bağışçımız kan verdi. İkinci günde 108 ünite ve dün 92 olmak üzere toplam 300 ünite kan bağışı yapıldı. Korkuteli halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Behçet Çırakkoca, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynın kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay’ına kan vermeye çağırıyoruz” dedi.