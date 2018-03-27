HABER

Üç kadın hayat için yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek isteyen ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlatan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir’de alkışlarla karşılandı.’3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne’ sloganıyla, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Çanakkale’nin Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli’den Nursel Karagöz, son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara’ya yürümek üzere yola çıktı.

Cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek isteyen ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlatan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir’de alkışlarla karşılandı.
’3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne’ sloganıyla, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Çanakkale’nin Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli’den Nursel Karagöz, son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara’ya yürümek üzere yola çıktı. Günde ortalama 20 kilometre yürüyen kadınlar araç kullanmadan yollarına devam ediyor. 3 Mart tarihinde Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan kadınlar, 431 kilometrenin ardından Eskişehir’e ulaştı. Eskişehir-Ankara yolu üzerinde bulunan bir parka ellerinde bulunan farkındalık afiş ve dövizlerle giriş yapan 3 kadını kentte bulunan birçok kadın örgütleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde parka gelen 3 kadın, karşılama için bekleyenlerle kucaklaştı. Bir süre sohbet edildikten sonra basın açıklaması yapıldı.

“Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük”
Basın açıklamasını gerçekleştiren Dilek Taş, araç kullanmadan Çanakkale’den yürümeye başladıklarını belirterek, “Bize kucak açtığınız için, duyarlılık gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 kadın, 3 anne, 3 insan şiarıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den yola çıktık. Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük. Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz, cinayet ve katliamlara dikkat çekmek ve çıkacak yasalarda isteklerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz sadece 3 kadın değiliz. Topladığımız imzalarla geçtiğimiz 431 kilometrelik yol boyunca bize gönlünü, evini, sofrasını açan insanlarla şu anda çeşitli şekillerde bizi destekleyen, desteklediğini bir şekilde bize ileten binlerce, on binlerce belki milyonlarca duyarlı insanın sadece kadınların değil vicdanlı babaların, iyi insanların isteklerini ve taleplerini götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu”
Tepkilerin çok güzel olduğunu dile getiren Taş, "Olumsuz anlamda hiçbir şey ile karşılaşmadık. Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu. Kimse çocuğa tecavüz edilmesini normal karşılayamaz, karşılamamalı. Bu taleplerimiz toplumu ortaklaştırdığı için, gittiğimiz her yerde insanlar bize kucak açıyorlar, evlerini, sofralarını açıyorlar. Olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadık. 3 Nisan’da çok olağanüstü bir olay olmazsa Ankara’da olmayı hedefliyoruz. Bundan sonrası bizim için biraz daha hızlı geçecek. Günde ortalama olarak 20 kilometre yürüdük. Araç kullanmıyoruz. 20 kilometreyi tamamlıyoruz. Nerede kaldıysak ertesi gün aynı noktadan devam ediyoruz. Konaklamamızı şehir merkezlerinde karşılıyoruz. Ertesi gün gidip bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra biraz daha tempo diyeceğiz” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İlginizi Çekebilir

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.