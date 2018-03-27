Üç kadın hayat için yürüyor

Cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek isteyen ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlatan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir’de alkışlarla karşılandı.

’3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne’ sloganıyla, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Çanakkale’nin Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli’den Nursel Karagöz, son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara’ya yürümek üzere yola çıktı. Günde ortalama 20 kilometre yürüyen kadınlar araç kullanmadan yollarına devam ediyor. 3 Mart tarihinde Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan kadınlar, 431 kilometrenin ardından Eskişehir’e ulaştı. Eskişehir-Ankara yolu üzerinde bulunan bir parka ellerinde bulunan farkındalık afiş ve dövizlerle giriş yapan 3 kadını kentte bulunan birçok kadın örgütleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde parka gelen 3 kadın, karşılama için bekleyenlerle kucaklaştı. Bir süre sohbet edildikten sonra basın açıklaması yapıldı.

“Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük”

Basın açıklamasını gerçekleştiren Dilek Taş, araç kullanmadan Çanakkale’den yürümeye başladıklarını belirterek, “Bize kucak açtığınız için, duyarlılık gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 kadın, 3 anne, 3 insan şiarıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den yola çıktık. Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük. Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz, cinayet ve katliamlara dikkat çekmek ve çıkacak yasalarda isteklerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz sadece 3 kadın değiliz. Topladığımız imzalarla geçtiğimiz 431 kilometrelik yol boyunca bize gönlünü, evini, sofrasını açan insanlarla şu anda çeşitli şekillerde bizi destekleyen, desteklediğini bir şekilde bize ileten binlerce, on binlerce belki milyonlarca duyarlı insanın sadece kadınların değil vicdanlı babaların, iyi insanların isteklerini ve taleplerini götürüyoruz” ifadelerini kullandı.