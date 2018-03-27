Üç kadın hayat için yürüyor

Cinsel istismar ve tecavüz olaylarına dikkat çekmek isteyen ve Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlatan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir’de alkışlarla karşılandı.
’3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne’ sloganıyla, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Çanakkale’nin Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli’den Nursel Karagöz, son zamanlarda artan çocuk tecavüzleri, cinsel istismarlar, kadına şiddet, hayvan tecavüzleri ve doğa katliamlarına dur demek amacıyla Ankara’ya yürümek üzere yola çıktı. Günde ortalama 20 kilometre yürüyen kadınlar araç kullanmadan yollarına devam ediyor. 3 Mart tarihinde Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan kadınlar, 431 kilometrenin ardından Eskişehir’e ulaştı. Eskişehir-Ankara yolu üzerinde bulunan bir parka ellerinde bulunan farkındalık afiş ve dövizlerle giriş yapan 3 kadını kentte bulunan birçok kadın örgütleri karşıladı. Alkışlar eşliğinde parka gelen 3 kadın, karşılama için bekleyenlerle kucaklaştı. Bir süre sohbet edildikten sonra basın açıklaması yapıldı.
“Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük”
Basın açıklamasını gerçekleştiren Dilek Taş, araç kullanmadan Çanakkale’den yürümeye başladıklarını belirterek, “Bize kucak açtığınız için, duyarlılık gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 kadın, 3 anne, 3 insan şiarıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den yola çıktık. Araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdük. Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz, cinayet ve katliamlara dikkat çekmek ve çıkacak yasalarda isteklerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz sadece 3 kadın değiliz. Topladığımız imzalarla geçtiğimiz 431 kilometrelik yol boyunca bize gönlünü, evini, sofrasını açan insanlarla şu anda çeşitli şekillerde bizi destekleyen, desteklediğini bir şekilde bize ileten binlerce, on binlerce belki milyonlarca duyarlı insanın sadece kadınların değil vicdanlı babaların, iyi insanların isteklerini ve taleplerini götürüyoruz” ifadelerini kullandı.
“Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu”
Tepkilerin çok güzel olduğunu dile getiren Taş, "Olumsuz anlamda hiçbir şey ile karşılaşmadık. Tepkiler çok güzel çünkü hepimizin ortaklaştığı bir konu bu. Kimse çocuğa tecavüz edilmesini normal karşılayamaz, karşılamamalı. Bu taleplerimiz toplumu ortaklaştırdığı için, gittiğimiz her yerde insanlar bize kucak açıyorlar, evlerini, sofralarını açıyorlar. Olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadık. 3 Nisan’da çok olağanüstü bir olay olmazsa Ankara’da olmayı hedefliyoruz. Bundan sonrası bizim için biraz daha hızlı geçecek. Günde ortalama olarak 20 kilometre yürüdük. Araç kullanmıyoruz. 20 kilometreyi tamamlıyoruz. Nerede kaldıysak ertesi gün aynı noktadan devam ediyoruz. Konaklamamızı şehir merkezlerinde karşılıyoruz. Ertesi gün gidip bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra biraz daha tempo diyeceğiz” dedi.
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum