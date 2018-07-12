HABER

Üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'e verilen hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Müşteki Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler: - "Hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için kararı İstinaf'a taşıyacağız"

İZMİR (AA) - İzmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, açıklanan cezaları yeterli bulmadıklarını belirterek cezaların arttırılması için İstinaf Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Güler, mahkeme heyetinin 3. duruşmada davayı karara bağlamasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Güler, henüz kamuoyunun dikkatleri davanın üzerindeyken dava uzatılmadan kararın verilmiş olmasını önemsediklerini dile getirerek, "Trafik kazalarına ilişkin dosyalarda verilen cezaların düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Emsallerine göre çok düşük olmamakla beraber daha yüksek bir ceza olmasını bekliyorduk çünkü tek bir kazada 3 canımızı yitirdik." dedi.

Mahkeme heyetinin davada Emrah Serbes'e ceza indirimi takdirinde bulunmadığına dikkati çeken Güler, "Bu bizim adımıza sevindirici bir gelişme olsa da daha fazla ceza almaları gerekiyordu. Kenan Doğru'nun kaza sonrası eğilimi yargının yükünün artmasına neden oldu. Ona bir yıllık bir ceza verildi. Üst sınır 2 yıldı, buna inanıyoruz. Bu yüzden hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için kararı istinafa taşıyacağız." diye konuştu.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!
İstanbul metrosunda feci olay!İstanbul metrosunda feci olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama avukat dava Emrah Serbes

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.