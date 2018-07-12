Üç kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'e verilen hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, açıklanan cezaları yeterli bulmadıklarını belirterek cezaların arttırılması için İstinaf Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Güler, mahkeme heyetinin 3. duruşmada davayı karara bağlamasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Güler, henüz kamuoyunun dikkatleri davanın üzerindeyken dava uzatılmadan kararın verilmiş olmasını önemsediklerini dile getirerek, "Trafik kazalarına ilişkin dosyalarda verilen cezaların düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Emsallerine göre çok düşük olmamakla beraber daha yüksek bir ceza olmasını bekliyorduk çünkü tek bir kazada 3 canımızı yitirdik." dedi.

Mahkeme heyetinin davada Emrah Serbes'e ceza indirimi takdirinde bulunmadığına dikkati çeken Güler, "Bu bizim adımıza sevindirici bir gelişme olsa da daha fazla ceza almaları gerekiyordu. Kenan Doğru'nun kaza sonrası eğilimi yargının yükünün artmasına neden oldu. Ona bir yıllık bir ceza verildi. Üst sınır 2 yıldı, buna inanıyoruz. Bu yüzden hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için kararı istinafa taşıyacağız." diye konuştu.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

