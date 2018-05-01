"Babam maden ocağında çalışıyordu. O zaman hiçbir imkan yoktu. Okula gitmeyi çok istedik ama okuyamadık. Annem bizi okula veremedi. Arkadaşlarım önlüklerini giyip okula gidiyordu. Çok merak ettim ama ne yazık ki okuyamadık. Seferberliği ilk duyduğumda, 'Keşke zamanında okusaydık da bu kadar eziyet çekmeseydik.' dedik ama çok da sevindik. Çocuklarım okuma yazma öğrenmemizi ve buraya gelmemizi seviyorlar. Bir şeyler okuyabilmek, sıralara oturmak çok güzel. Gençlere tavsiyem okusunlar. Okumaktan güzel bir şey yok. Şimdi her yerde okullarımız var. Her şeyimiz çok güzel, mükemmel."

7 çocuğu olan Lütfiye Çelebioğlu da okuma yazmaya dair hiçbir şey bilmeden kursa katıldığını dile getirdi.

Kısa zamanda çok şey öğrendiğini ifade eden Çelebioğlu, şöyle devam etti:

"7 çocuğum var, onlar da beni okutmadı. Kız kardeşim bana kurstan bahsetti, ben de buraya gelmeyi kabul ettim. 10 gündür geliyorum. 69 yaşındayım ve okuma yazma öğreniyorum, çok sevinçliyim. Millet okurdu, ben merak ederdim. 'Ne okuyorlar, nasıl okuyorlar, yalan mı, doğru mu diyorlar?' derdim, inanamazdım. Okuma ve yazmayla uğraşınca, cümleleri birbirine katınca bir şeyler anlamaya başladım. Hiç bilmezken yazımı düzelttim. 10 gündür yazıyorum. Bana, 'Çok güzel yazıyorsun. Bu kadar zamandır gitmene rağmen güzel okuyorsun, bir şeyler anlamışsın.' diyorlar. Çok sevinçliyim, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızından."

- "Cumhurbaşkanımız kendisinden çok ülkesini, milletini düşünüyor"

3 çocuk annesi Zekiye Gülsoy ise yıllar sonra ellerine geçen okuma yazma öğrenme fırsatını kaçırmak istemediklerini belirtti.

Kursa severek geldiklerini, bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Gülsoy, "Okula gider gibi buraya gelmek bizim için çok güzel. Hocamıza dikkat ederek güzel şeyler öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız kendisinden çok ülkesini, milletini düşünüyor. Bu kursları bizi düşündüğü için açtı, ona çok teşekkür ediyoruz, onu çok seviyoruz." dedi.