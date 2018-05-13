Üç kuşak kitap okumak için okulda buluşuyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Defne ilçesinde Sümerler Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerinin girişimiyle adeta bir kütüphaneye çevrilerek "İpekli Mendil Öykü Bahçesi" adı verilen alan, haftanın bir günü üç kuşağın buluştuğu kitap okuma etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Türkçe öğretmeni Hüsne Tutar'ın girişimiyle geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında, okul binasının ortasında bulunan boş alan dizayn edilerek kütüphane işlevi kazandırıldı. Velilerin boya, badana, süsleme ve çimlendirme çalışmalarına katkı sağladığı alanın orta kısmına da süs havuzu yerleştirildi. Duvarları çeşitli figürlerle bezenen, zeminine yerleştirilen çim halı ve güllerle adeta çiçek bahçesini andıran alan, öğrencilerin üç kuşak bir arada kitap okuyabilecekleri bir şekil aldı. "İpekli Mendil Öykü Bahçesi" adını verdikleri alanda haftanın bir günü çocuklar, öğretmenleri, ebeveynleri, dede ve nineleriyle okuma etkinliği yapıyor. Sümerler Ortaokulu Müdürü Uğur Yurttagül, etkinliklerinin "Üç kuşak birlikte okuyoruz" sloganıyla başladığını söyledi.

Ailelerin çalışmalarına büyük destek verdiğini belirten Yurttagül, şunları anlattı: "Teknolojinin ve güzel ülkemizin daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için mutlaka okunması gerektiğine inananlardanım. Bundan dolayı diyorum ki 'Haydi Türkiye'm birlikte okuyalım'. Bugün biz başlattık, bundan sonra bütün Türkiye okusun, çağdaş medeniyetler seviyesine ancak okumakla ulaşılır, biz de bunun bilinciyle hareket ettiğimiz için bu alanı oluşturduk. Bu öykü bahçemizde vatandaşlarımız, velilerimiz, anne ve babalar, dede ve nineler gelsinler çocuklarıyla birlikte kitap okusunlar, hem kendilerini geliştirsinler hem de çocuklarımıza iyi örnek olsunlar istedik." - "Öğüt vermek yerine örnek olmak gerekiyor" Çalışmayı başlatan okulun Türkçe öğretmeni Hüsne Tutar da eskiden havalandırma boşluğu olarak kullanılan alanı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için bir kitap okuma bölümüne çevirdiklerini aktardı. Velilerin desteğiyle bu çalışmayı hayata geçirdiklerini paylaşan Tutar, şunları ifade etti: "Okuma becerileri dersimizde velilerimizle bir araya gelerek okuma etkinliği yapıyoruz. Sadece velilerimiz değil, üç kuşak birlikteyiz. Değişim bu şekilde başlar. Nineden başlar anneye, anneden çocuğa yansır. Öğüt vermek yerine örnek olmak gerekiyor. Onun için biz birlikte okumayı denedik ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Alanımız üç sınıfı alabiliyor, onların velileriyle 200-300 kişi oluyoruz etkinliğimizde. Buranın oluşturulmasında yazar Yekta Kopan'ın çok büyük desteğini gördük. 700 kitabımız var. Bu etkinliğimizin çocukların davranışları üzerinde olumlu etkileri oldu. Neden-sonuç ilişkilerini çok güzel kurmaya başladılar. En başta bu bahçede olmaktan çok mutlular."

- Nine ve dedeler, etkinlikten memnun Velilerden Yafes Doğru, okulda öğrenim gören oğlu sayesinde günlük koşturmadan uzakta kitaba vakit ayırabildiğini ve bunun için mutlu olduğunu söyledi. Yıldız Başdağ ise veli olarak evladıyla böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Çocuklarımızla daha kaliteli bir zaman geçirme fırsatımız oluyor. Ben ev hanımıyım, devamlı geliyorum etkinliğe. Bu alışkanlığımızı evde de kızımla devam ettiriyoruz." dedi. Velilerden 50 yaşındaki Edibe Aşkar da 7. sınıf öğrencisi kızıyla birlikte kitap okuduğunu anlatarak, "Çocuklarımıza nasihattan çok davranışlarımızla örnek olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü yeni nesil, duyduklarını değil gördüklerini taklit eden bir nesil. Anne babanın izinden gidiyorlar, biz ne yaparsak arkamızdan geliyorlar, biz iyi şeyler yaparsak elbetteki onlar da iyi işler yaparlar. Kitap okumak da onlardan biri. Amacımız yeni nesli, aydın bir şekilde yetiştirmek." diye konuştu. Anne ve babaların çocukları için birer örnek olduğunu belirten Leman Yurt ise onlara iyi birer örnek olmak için yanlarında olduklarını ve onlarla birlikte kitap okuduklarını söyledi.