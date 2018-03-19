Üç nesil kahve tadında okuma yazma öğreniyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez bölgesinde bir okulun başlattığı 'Kahve Tadında Okuyoruz' adlı kursta nine- torun, gelin- görümce, abla- kardeş bir arada okuma yazma öğreniyor. Öğrenciler ders sırasında kahve içip evlerindeki gibi sohbet ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde başlatılan 'Okuma-yazma seferberliği' Antalya'da farklı bir boyut kazandı. Kepez ilçesinde bulunan İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu, 'Kahve Tadında Okuyoruz' adlı kursu başlattı. Okuma- yazma öğrenmek isteyen nine- torun, gelin- görümce, abla- kardeşler sınıfta bir araya gelerek ev ortamında eğitim görüyor. Öğrenciler okulda kahve içip evlerindeki gibi sohbet edebiliyor.

Uygulamanın mimarı olan okul müdürü Süleyman Emin Özdemir, okuma yazma seferberliğine farklı bir anlam kazandırdıklarını söyleyerek, "Bizim geçmişimiz, ebelerimiz, nenelerimiz, teyzelerimiz, geleceğimiz de çocuklarımız. Dedik ki biz okuma-yazma kurslarında bir farkındalık oluşturalım. Onlar bizlerin ağız tatları, ağız tatlarını birlikte yaşayalım ve okuma-yazma kurslarımızın da içine bir tat katalım istedik. Buna da 'kahve tadında okuyalım' adını verdik. Buradaki dedelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız, öğrencilerimizin anneleri hep birlikte kahve içip sohbet edebiliyor" dedi.

İlkokul öğretmeni Dilcan Ümütçü ise okuma-yazma seferberliğine katkı koymak istediklerini belirterek, "Biz de okul olarak bir proje başlattık. Kahve tadında okumalarda, nene-torun, bacı-kardeş, gelin-görümce bir araya geliyor ve okuma yazma öğreniyorlar. Aynı zamanda birlikte kahve içip keyiflerine bakıyorlar" diye konuştu.

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı, Kepez ilçesinde birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursları sayesinde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaş kalmamasını hedeflediklerini belirterek, "Birinci kademede 80 saat eğitim veriliyor. Bu da okuma-yazma öğretecek seviyededir. İkinci kademedeki kurslar 180 saat eğitim görüp ilkokul diploması alabilmektedir. Okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızı en yakın okullara bekliyoruz" dedi.

Okuma yazma kursuna katılan Selma Alp, kursların sürekliliğini isteyerek, "Biz cahil kaldık. Bir yere gidemiyorduk. Bu iki ay gözüm açıldı" dedi. Torunu İrem Ece Kır ile okuma yazma kursuna katılan Hatice Kopu, devlet büyüklerine böyle bir uygulamayı başlattıkları için teşekkür etti. İrem Ece Kır ise evde de nenesinin eğitimine yardımcı olduğunu söyledi.

Ablası Ayşe Şahin ile birlikte okuma yazma öğrenmeye geldiğini söyleyen Şükran Ağırman da kendilerine bu desteği verenlere teşekkür ederek, kahve tadında eğitim görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kepez ilçesinde birinci ve ikinci kademede açılan 170 kursta 1700 kişi 260 saat eğitim görüyor.