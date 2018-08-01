Üç sır intiharda Adnan Oktar izi

İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor.
Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.
1988’de Kadıköy Kızıltoprak’ta 10. katta bulunan evlerinin balkonunda atlayan 18 yaşındaki Nil Kalkavan hayatını kaybetti. Soruşturmada genç kızın psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtildi. Mali polisin raftan indirdiği dosya Oktar suç örgütü soruşturmasında yeniden incelenecek.
2002’de 1995 Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay, Arnavutköy Halil Paşa Yalısı’nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etti. Emekli konsolos Kaya Paşakay’ın kızı olan Ahu’nun ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı. İncelenecek bir diğer intihar olayı ise 2000’de Büyükçekmece’de evinde intihar eden Nuray Tınar.
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonların ardından, Bahadır Köseoğlu Twitter’dan, “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapatmaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. O hareketi bir de bana yapmanı bekliyorum” paylaşımında bulundu. Köseoğlu Beşiktaş Bebek’te çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Köseoğlu, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve örgütün veya amacının propagandasını yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bahadır Köseoğlu'nun Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına gönderme yapılarak aynı yöntemle gözaltına alınması dikkat çekti. Köseoğlu'nu götüren polis ise tehdit ettiği polis çıktı.
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