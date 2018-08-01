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Üç sır intiharda Adnan Oktar izi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 06:27 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 30 yıl öncesine dayanan ve Türkiye’de gündem yaratan üç intihar dosyası raftan indirildi. Türkiye güzeli Ahu Paşakay, Nil Kalkavan ve Nuray Tınar intiharları için baskı ve şantaj ipuçları araştırılıyor.

Üç sır intiharda Adnan Oktar izi

İstanbul Mali Suçlar ekipleri tarafından yürütülen Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gün geçtikçe örgütün iç yapısı ve karıştığı olaylar deşifre ediliyor.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan 3 intihar olayı da incelemeye alındı.

ÜÇ GENÇ KIZ ÖLDÜ

1988’de Kadıköy Kızıltoprak’ta 10. katta bulunan evlerinin balkonunda atlayan 18 yaşındaki Nil Kalkavan hayatını kaybetti. Soruşturmada genç kızın psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtildi. Mali polisin raftan indirdiği dosya Oktar suç örgütü soruşturmasında yeniden incelenecek.

TÜRKİYE GÜZELİYDİ

2002’de 1995 Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay, Arnavutköy Halil Paşa Yalısı’nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etti. Emekli konsolos Kaya Paşakay’ın kızı olan Ahu’nun ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı. İncelenecek bir diğer intihar olayı ise 2000’de Büyükçekmece’de evinde intihar eden Nuray Tınar.

POLİSİ TEHDİT EDEN MÜRİDE TUTUKLAMA

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonların ardından, Bahadır Köseoğlu Twitter’dan, “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapatmaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. O hareketi bir de bana yapmanı bekliyorum” paylaşımında bulundu. Köseoğlu Beşiktaş Bebek’te çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Köseoğlu, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve örgütün veya amacının propagandasını yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÖSEOĞLU AYNI POLİSE YAKALANDI

Bahadır Köseoğlu'nun Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına gönderme yapılarak aynı yöntemle gözaltına alınması dikkat çekti. Köseoğlu'nu götüren polis ise tehdit ettiği polis çıktı.

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