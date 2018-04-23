HABER

Üç Tenor Mersinlileri büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.’Üç Tenor’ adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı, Aykut Çınar ile birlikte aynı sahneyi paylaşan Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu ve Umut Işığı Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi unutulmaz bir konsere imza atarak Mersinlileri kendisine hayran bıraktı.17.

Üç Tenor Mersinlileri büyüledi

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
’Üç Tenor’ adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı, Aykut Çınar ile birlikte aynı sahneyi paylaşan Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu ve Umut Işığı Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi unutulmaz bir konsere imza atarak Mersinlileri kendisine hayran bıraktı.
17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser, Kültür Merkezi’inde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirilen konserde, napolitenler ve sevilen klasik opera eserlerinden seçme aryaların yanı sıra türkülere de yer verildi. Konserin finalinde ’Üç Tenor’a eşlik eden çocuk koroları, Çökertme türküsü ve İtalyan besteci Luigi Denza’nın sevilen şarkılarından Funicula Funicula eserini birlikte seslendirdi. Ünlü tenor Bülent Bezdüz’ün de sahneye davet edilmesi ve Cumhuriyet marşlarıyla salonda bayram havası estirildi.
Hayranlık uyandıran yetenekleriyle usta opera sanatçılarına eşlik eden çocuk koroları, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Üç Tenor Mersinlileri büyüledi

Üç Tenor Mersinlileri büyüledi

Üç Tenor Mersinlileri büyüledi

Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkatResmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat
Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.