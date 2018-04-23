Üç Tenor Mersinlileri büyüledi

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

’Üç Tenor’ adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı, Aykut Çınar ile birlikte aynı sahneyi paylaşan Yüksekova Mavi Hayaller Çocuk Korosu ve Umut Işığı Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi unutulmaz bir konsere imza atarak Mersinlileri kendisine hayran bıraktı.

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser, Kültür Merkezi’inde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirilen konserde, napolitenler ve sevilen klasik opera eserlerinden seçme aryaların yanı sıra türkülere de yer verildi. Konserin finalinde ’Üç Tenor’a eşlik eden çocuk koroları, Çökertme türküsü ve İtalyan besteci Luigi Denza’nın sevilen şarkılarından Funicula Funicula eserini birlikte seslendirdi. Ünlü tenor Bülent Bezdüz’ün de sahneye davet edilmesi ve Cumhuriyet marşlarıyla salonda bayram havası estirildi.

Hayranlık uyandıran yetenekleriyle usta opera sanatçılarına eşlik eden çocuk koroları, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.