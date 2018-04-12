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Üç terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK/PYD-YPG Suriye Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi TSK Twitter

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