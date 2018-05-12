Üç ülke genelkurmay başkanından ortak toplantı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanları, İzmir'de bir araya gelerek, bölgesel güvenlik konularını görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrey Botsev ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae-Ionel Ciuca dün İzmir'de bir araya geldi.
Bölgesel güvenlik konularının değerlendirildiği toplantıda, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında mevcut mekanizmalar ve güvenlik inisiyatiflerinin etkinliğinin artırılması ile son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca NATO'daki öncelikli konular ile terörizmle mücadelede iş birliğinin artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler de görüşüldü.
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