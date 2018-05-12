HABER

Üç ülke genelkurmay başkanından ortak toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanları, İzmir'de bir araya geldi - Toplantıda, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra NATO'daki öncelikli mevzular ile terörizmle mücadelede iş birliğinin artırılmasına yönelik tedbirler ele alındı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanları, İzmir'de bir araya gelerek, bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrey Botsev ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae-Ionel Ciuca dün İzmir'de bir araya geldi.

Bölgesel güvenlik konularının değerlendirildiği toplantıda, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında mevcut mekanizmalar ve güvenlik inisiyatiflerinin etkinliğinin artırılması ile son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca NATO'daki öncelikli konular ile terörizmle mücadelede iş birliğinin artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler de görüşüldü.

Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...
Erken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilkErken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Genelkurmay Genelkurmay Başkanlığı izmir Romanya

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.