HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Üç üniversite için rektör aday adaylığı başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Marmara Üniversitesine rektör aday adaylığı için 19 Haziran'a kadar Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuru yapılabilecek

Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Marmara Üniversitesine rektör aday adaylığı için 19 Haziran'a kadar Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuru yapılabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmama ve rektör atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olma şartı aranıyor.

Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin bu şartları taşıması halinde herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinde kadrolu veya sözleşmeli görev yapmaları gerekmiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Marmara Üniversitesine rektör ataması için başvuru yapacaklar, 19 Haziran 2018 Salı günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilirken, başvurular, bizzat, posta ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Kalp krizinden ölen astsubay, toprağa verildiKalp krizinden ölen astsubay, toprağa verildi
Karne töreninde öğrenciler sema gösterisi yaptıKarne töreninde öğrenciler sema gösterisi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kuruluna

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

Eşinin arabasına bomba koydu! İşte cezası

Eşinin arabasına bomba koydu! İşte cezası

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.