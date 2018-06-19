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Üç yaşındaki çocuklarını da gökyüzüyle tanıştırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'nde tandem pilotu olarak görev yapan Kıvanç ve Nilüfer Altun çifti, 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'nde (TEYAK) tandem pilotu olarak görev yapan Kıvanç ve Nilüfer Altun çifti, 3 yaşındaki çocuklarını da yamaç paraşütü sporuyla tanıştırdı.

Sürekli kulübe gelen insanlara uçuş yaptıran Altun çifti, 3 yaşındaki oğulları Kuzey Caner'le de yamaç paraşütüyle uçma deneyimini yaşamak istedi.

Altun ailesi, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 625 metrelik piste çıkarak hep beraber havalandı. Yaklaşık 10 dakika havada kalarak gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkaran çift ile çocukları, sorunsuz bir şekilde inerek uçuşu tamamladı.

Anne Nilüfer Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece yamaç paraşütü keyfi yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Altun, çocuğuyla beraber ilk defa uçuş yaptığını belirterek, "Ailece uçmaya karar verdik. Eşim de ben de yamaç paraşütü yapıyoruz. Sürekli uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Çocuğumuzla beraber uçmaya karar verdik. 625 metrelik pistten uçuşumuzu gerçekleştirdik ve yaklaşık 10 dakika havada kaldık." dedi.

Birlikte gökyüzünün tadını çıkartmanın farklı bir duygu olduğunu ifade eden Altun, "Zaten eşimle bu bölgede uçuş yaparken tanıştık. Birlikte birçok uçuş yaptık. Bu seferki uçuşumuza çocuğumuzu da dahil etmeye karar verdik. Üçümüz çok keyifli şekilde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Sorunsuz bir şekilde uçuşu tamamlayıp iniş yaptık. Herkese uçmayı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Baba Kıvanç Altun da uçmayı çok sevdiklerini ve çocuklarını da bu güzel etkinliğe dahil ederek farklı bir tecrübe yaşadıklarını dile getirdi.

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