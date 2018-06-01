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Üç yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü; 4 kişiye dava açıldı (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de Savaş Can'ı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de Savaş Can'ı. 3 yaşındaki oğlunun yanında öldürdükleri iddia edilen biri tutuklu üç kişi hakkında, "Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir kişi hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sultanbeyli'de 24 Eylül 2017 tarihinde üç yaşındaki çocuğuna sarıldığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Savaş Can'a ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda soyadı Can olan aile ile soyadı Özçoban olan aile arasında daha önce de çeşitli olaylar yaşandığı, taraflar hakkında bu nedenle cinsel taciz, öldürme gibi olaylar nedeniyle davalar açıldığı, bazı davaların karara bağlandığı, bazılarının da sürdüğü belirtiliyor. Savaş Can'ın öldürülmesinin de Özçoban ailesi ile yaşanan olayların devamı olduğu belirtilen iddianamede, 24 Eylül 2017 tarihinde Savaş Can'ın, firari şüpheli Ömer Özçoban tarafından Sultanbeyli'de öldürüldüğü, Ömer Özçoban'ın olay yerine firari şüpheli Erhan Özçoban tarafından kullanılan ancak plakası belirlenemeyen araç ile geldiği belirtildi. Orhan Özçoban'ın da başka bir araçla Erhan Özçoban'ın aracını takip ettiği, Ömer Özçoban ve Erhan Özçoban'ın Orhan Özçoban'ın aracına binerek Van'a gittiklerine yer verilen iddianamede, Buhran Özçoban'ın da bu 3 faile yardım ettikleri belirtildi. Orhan, Ömer ve Erhan Özçoban'ın suçun işlenmesinde asli fail, Burhan Özçoban'ın da yardım eden feri fail konumunda olduğu kaydedildi. İddianamede Ömer, Erhan ve Orhan Özçoban'ın, "Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Burhan Özçoban'ın da, "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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