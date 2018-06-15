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UÇAĞA 89 ADET UYUŞTURUCU KAPSÜLÜ YUTARAK BİNMİŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

  Brezilya’dan İstanbul’a gelen Güney Afrika uyruklu yolcunun, hastanede yapılan kontrollerinde içerisinde kokain maddesi bulunann 89 adet kapsül içinde 1 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu.

Haber-Kamera İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)
Brezilya’dan İstanbul’a gelen Güney Afrika uyruklu yolcunun, hastanede yapılan kontrollerinde içerisinde kokain maddesi bulunann 89 adet kapsül içinde 1 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazı açıklamaya göre, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek 23 Haziran'da Atatürk Havalimanı’na gelen Güney Afrika uyruklu C.W., uzman ekiplerce uyuşturucu hap yutmuş olabileceği şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Yolcunun hastanede kontrolünde içinde kokain bulunan 1 kilo 100 gram ağırlığında 89 adet kapsül vücudundan çıkarıldı.
C.W., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü
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-Şüpehlinin polisler tarafından yakalanması
-Götürülmesi
-Kapsüllerin görüntüsü

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