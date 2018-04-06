HABER

Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

MOSKOVA'dan gelip Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı körüğe gelen Rus yolcu, uçağını kaçırınca 502 numaralı kapıyı kırıp aprona girdi.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) MOSKOVA'dan gelip Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı körüğe gelen Rus yolcu, uçağını kaçırınca 502 numaralı kapıyı kırıp aprona girdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na THY'nin TK-416 sefer sayılı uçağıyla saat 23.45'te Moskova'dan gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45), daha sonra saat 01.30'da Bakü'ye gidecek olan uçağın kalkışı olan arındırılmış salonda bulunan 220 numaralı körüğe geldi. Bu sırada uçağın boarding işlemlerinin tamamlandığı ve uçağın kapı kapattığı öğrenen Rus yolcu aprona çıkabilmek için 502 numaralı kapıya gitti. Kapalı olan kapıya yumruk ve tekme atan Guseinzade kapıyı açmayı başararak uçağa doğru koşmaya başladı. Rus yolcu apronda çalışan görevliler tarafından fark edildi. Ardından durum polise bildirildi. Apronda arama yapan polis Rus yolcuyu kısa zamanda bularak kontrol altına aldı. Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetci olmasından dolayı gözaltına alındı. Guseinzade havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi'ne götürülerek serbest bırakıldı.

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.