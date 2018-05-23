Uçağın kalkışı sırasında düşen yıldırım kameralara yansıdı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-BATMAN'dar dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseliği sırasında yıldırımın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı dün akşam saat 20.00'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım, uçağın çok yakınından geçtiği görülürken, uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin de sarsılmasına yolaçan yıldırım düşmesiyle ilgili yolcu uçağının herhangi bir tehlike yaşamadığı öğrenildi. THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşamadığını ve zamanında Ankara'ya indiğini söyledi.
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