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UÇAĞIN KANADININ  KUYRUĞA VURMA ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA) İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı.

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA)
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı. Yerde ilerleyen uçağın, duran THY uçağının kuyruğuna çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Yerde ilerleyen uçağın duran uçağın kuyruğuna çarpma anı

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