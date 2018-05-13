UÇAĞIN KANADININ  KUYRUĞA VURMA ANI KAMERADA  

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA)
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı. Yerde ilerleyen uçağın, duran THY uçağının kuyruğuna çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye kameraya yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Yerde ilerleyen uçağın duran uçağın kuyruğuna çarpma anı
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