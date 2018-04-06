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Uçağını kaçıran yolcu kapıyı kırarak aprona girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçırınca arındırılmış salondaki kapıyı kırarak aprona giren Rus yolcu yakalandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçırınca kapıyı kırarak aprona giren Rus yolcu, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Rus yolcu E.G (45), saat 01.30'da Bakü'ye gidecek uçağı beklemek üzere Atatürk Havalimanı'ndaki arındırılmış salona yönlendirildi.

Körüğün bulunduğu alana ulaşan E.G, uçağın işlemlerinin tamamlandığını ve yolcu alımının sona erdiğini öğrendi.

Aprona açılan kilitli kapıyı kıran E.G, uçağa doğru koşmaya başladı. Havalimanı görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis, Rus yolcuyu kısa sürede yakaladı.

E.G, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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apron Atatürk Havalimanı Kapı Rus yolcu

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