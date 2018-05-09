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Uçak ambulans Koreli turist için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Antalya'da dört kişinin hayatını kaybettiği kazada tedavisi tamamlanan Güney Koreli turist, Seul'a gitmek üzere uçak ambulansla İstanbul'a nakledildi - Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin: - "Boyunda problemi var, onun için nakledilirken boyna takılan özel aletle gitmesi gerekiyor"

Antalya'da dört kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tedavisi tamamlanan Güney Koreli turistin nakli için Sağlık Bakanlığı uçak ambulans tahsis etti.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turistin yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jae Pil Kim, Sosyal Bilimler Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ile ekibinin ilgilendiği Kim'in buradaki tedavisi tamamlandı.

Kim'in nakledilmesi için Sağlık Bakanlığınca uçak ambulans tahsis edildi. Trabzon'dan kalkan uçak, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kim, acil tıp uzmanı Doç. Dr. Mehmet Nuri Bozdemir'in refakatinde ambulansla havalimanına hareket etti. Apronda, ambulanstan dikkatlice indirilerek uçak ambulansa alınan Koreli turist, İstanbul'a gönderildi. İstanbul'dan Seul'a nakledilecek Kim'e, Bozdemir de ülkesine kadar eşlik edecek.

Prof. Dr. Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta geldiğinde durumunun ağır, bilincinin kapalı, akciğerinde kanaması ve kaburgada kırık olduğunu dile getirdi.

Yoğun bakımda tedavi edilen Kim'in kanamasının durdurulduğunu, göğüs kemiklerinin stabil hale geldiğini aktaran Bilgin, "Hastayı pazartesi normal servise aldık. Akciğer filmi iyi. Boyunda problemi var, onun için nakledilirken boyna takılan özel aletle gitmesi gerekiyor. Yaralının tedavisi tamamlandı, istirahat için evine gidecek. Ülkelerinde artık tedavi almayacak, stabil halde uçmasında sakınca yok. Zaman içinde iyileşecek." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de Kemer'deki trafik kazasında yaralananlardan 3'ünün taburcu edildiğini, birinin ise uçak ambulansla Seul'a gönderileceğini ifade etti.

"Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yaralının, Seul'a transferi noktasında Antalya'dan İstanbul'a transferini uçak ambulansla yapıyoruz. Bakanlığımız uçak ambulans tahsis etti, yanına acil uzmanı doçent doktorumuzu veriyoruz." diyen Hülür, verilen hizmetin Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktayı gösterdiğini aktardı.

Turizmin başkenti Antalya'nın kamu ve özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin çok iyi olduğunu anlatan Hülür, hastalara acil durumlarda en hızlı şekilde ulaştıklarını kaydetti.

Choi Sang Hee (66) idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, 3 Mayıs'ta Tekirova Mahallesi'nde Ergün Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 4 Güney Koreli turist yaşamını yitirmiş, sürücüler ile 3 Güney Koreli turist yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ü, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kore turist Ünal Hülür yaralı

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