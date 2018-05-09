Uçak ambulans Koreli turist için havalandı

Antalya'da dört kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tedavisi tamamlanan Güney Koreli turistin nakli için Sağlık Bakanlığı uçak ambulans tahsis etti.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 Güney Koreli turistin yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jae Pil Kim, Sosyal Bilimler Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ile ekibinin ilgilendiği Kim'in buradaki tedavisi tamamlandı.

Kim'in nakledilmesi için Sağlık Bakanlığınca uçak ambulans tahsis edildi. Trabzon'dan kalkan uçak, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kim, acil tıp uzmanı Doç. Dr. Mehmet Nuri Bozdemir'in refakatinde ambulansla havalimanına hareket etti. Apronda, ambulanstan dikkatlice indirilerek uçak ambulansa alınan Koreli turist, İstanbul'a gönderildi. İstanbul'dan Seul'a nakledilecek Kim'e, Bozdemir de ülkesine kadar eşlik edecek.

Prof. Dr. Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta geldiğinde durumunun ağır, bilincinin kapalı, akciğerinde kanaması ve kaburgada kırık olduğunu dile getirdi.