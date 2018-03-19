Uçak: Dünyanın acı yükünü kadınlar çekiyor

Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, sendikanın kadınlar buluşmasına katıldı. İsrail askerleri tarafından öldürülen ABD’li aktivist Rachel Corrie’nin vefatın ve Halepçe Katliamının da yıldönümü oluğunu belirten Uçak, “Corrie, Müslüman değildi ama onurluca bir duruş göstererek, hayatını bu mücadele için verdi” dedi.

Uçak, Halepçe Katliamı’nın insanlığın kanayan bir yarası olduğunu belirterek, 30’uncu yılına giren bu insanlık dışı saldırıyla insanların elma kokulu zehirli gazlarla acımasızca öldürüldüğünü söyledi. Programda konuşan Uçak, dünyada çok acı olduğunu, bu acı yükünü de daha fazla kadınların ve çocukların çektiğini kaydetti.

Uçak, “Bizi bir kılan, diri kılan değerlerimizle mücadelemize devam ediyoruz. Sadece üyelerimizin değil gündüzümüzü-gecemizi, gücümüzü-enerjimizi bütün kamu görevlileri adına sarf ediyoruz. Medeniyet değerleriyle yürüyor, Hakkı Üstün kılma mücadelesi veriyoruz. Corrie’nin vefatının 15.yılı. Evleri yıkılan Filistinlilerin, evlerini muhafaza etmek adına siyonizmin askerlerinin karşılarında durdu. Müslüman değildi, ama onurluca bir duruş göstererek, hayatını bu mücadele için verdi” diye konuştu.

Halepçe Katliamı’nın da yıldönümü olduğunu kaydeden Uçak, “Halepçe Katliamı, insanlığın kanayan yarasıdır. 30’uncu yılını dolduran bu utanç gününü de unutmayacağız. İnsanlar, elma kokulu zehirli gazlarla öldürülmüştü. Bütün mazlumları, bütün mağdurları buradan bir kez daha selamlıyorum” dedi.

Memur-Sen Muğla Kadınlar Komisyonu Başkanı Saniye Dikmen, “Çalışma hayatında kadınların sorunlarının çözümü ve adaletin tesisinde gerekli zeminin oluşturulması için dünden daha çok çalışmak zorundayız. Bizler sendikacı kadınlar olarak, dünden daha çok çalışmak zorundayız. Çalışan kadınların haklarını ararken, cinsiyetçi ve ötekileştirici söylemlerden uzak, medeniyet tasavvurumuzdan referanslarını alan hak, adalet ve özgürlük kavramlarına sımsıkı sarılarak daha çok çalışmalı ve üye sayımızı artırmalıyız” dedi.

Programın sonunda Toç-Bir-Sen’in katkılarıyla kadın üyelere fidan dağıtımı gerçekleştirildi.