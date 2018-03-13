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Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:25 | Son Güncelleme

İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinini yaşamını yitirmesinin ardından kahreden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran’ın 14 Nisan’da evlenecek olan kızı Mina Başaran'ın, nişanlısı Murat Gezer'i uçağa binmeden önce arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi.

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mina Başaran, 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı. Mina’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat Gezer'i arayıp “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi.

"MİNA GELECEK"

Posta'da yer alan habere göre, Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLELERİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, kazada yaşamını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden diğer ailelere de Allah'tan sabır ve metanet diledi.

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İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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