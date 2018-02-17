HABER

Uçak kazası şehitlerine tören yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:02 | Son Güncelleme

İzmir Çiğli 2.

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerler için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.
Dün sabah saatlerinde İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yapan askeri eğitim uçağı, kısa bir süre sonra düştü. İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden 3 kilometre uzaklıkta düşen uçakta Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu. Yüzbaşı Yunus Bal’ın evli ve 5 yaşında kızı olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Yüzbaşı Bal’ın, özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK’nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği belirtildi. 29 yaşındaki şehit Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın evli ve 4 yaşında Ahmet Nadir ve 2 yaşında Şevval isminde iki çocuklarının olduğu öğrenildi.
Şehitler için görev yaptıkları Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde, bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Törene şehitlerin yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı Yaşar Kadıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehit Havacı Yüzbaşı Yunus Balın cenazesi memleketi Bursa’ya, şehit Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın cenazesi Ankara’ya gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

ABD, Kandil'i çizdi! Yeni PKK kuruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınırda 50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Sınırda 50 yıldır demir dövüp ekmeğini çıkartıyor

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

İzmir'de 2017'de bebeklere en çok 'Eymen' ve 'Defne' ismi verildi

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

(Özel Haber) Bir batında 5 kuzu doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.