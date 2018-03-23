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Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 07:48 | Son Güncelleme

Başaran Holding'e ait özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran dahil 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazası olmasaydı, Mina Başaran'ın, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazdı. Kenan Doğulu'nun da peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye gönderdiği ortaya çıktı. Cankurt, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye, melekler için yas tuttu ve onlara dil uzatmaya kalkan kendini bilmezlere de en sert şekilde tepki gösterdi. Türk milleti, bu konularda ne kadar hassas olduğunu yine ortaya koydu. Önceki gün Mina Başaran'ın düğününde rol alacak kişi ve kurumlarla ilgili öyle şeyler öğrendim ki, milletimle bir kez daha gurur duydum. Lafı uzatmadan öğrendiklerimi sizlerle de paylaşayım.

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Çırağan Sarayı, 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade etmiş. Kenan Doğulu, peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş. Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış.

Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş. Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş. Vallahi ne desem bilmiyorum, bunlar sadece Türkiye'de olur, hepsine kocaman bravo."

Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişlerMina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
garibanın tepesine binin zengin olunca hemen iade edersiniz, ayrımcılar aldığınız o parayla hayır yapmak aklınıza bile gelmez
Ne yapacaktı... sahneye çıkmadan parayı çenemi indinagandi,,, zaten normal olanı yapmış..o kadar can gitmiş be derin üzüntüde habere bakın ,, gözlerim yaşardı ne büyyüük fedakarlık...
arkadaşlar deney amaçlı iyi giyinen ve kötü giyinen deneyi yapılıyor iyi giyinen biletsiz binerken kötü giyimliyi bindirmiyor olayın özeti budur
ne kadar önemli haber günlerdir yayınlanıyor çok mu önemli şehitleri hergün söyleyin ailelerini her gün gösterin bu ne yyaaaaaa
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