Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazdı. Kenan Doğulu'nun da peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye gönderdiği ortaya çıktı. Cankurt, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye, melekler için yas tuttu ve onlara dil uzatmaya kalkan kendini bilmezlere de en sert şekilde tepki gösterdi. Türk milleti, bu konularda ne kadar hassas olduğunu yine ortaya koydu. Önceki gün Mina Başaran'ın düğününde rol alacak kişi ve kurumlarla ilgili öyle şeyler öğrendim ki, milletimle bir kez daha gurur duydum. Lafı uzatmadan öğrendiklerimi sizlerle de paylaşayım.

Çırağan Sarayı, 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade etmiş. Kenan Doğulu, peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş. Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış.

Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş. Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş. Vallahi ne desem bilmiyorum, bunlar sadece Türkiye'de olur, hepsine kocaman bravo."