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Uçak kazasında ölen Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

İRAN'DAKİ uçak kazasında hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Uçak kazasında ölen Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Erhan TEKTEN-İSTANBUL,(DHA)
İRAN'DAKİ uçak kazasında hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu'nun cenazesi Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Uslu'nun annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

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Uçak kazasında ölen Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)Uçak kazasında ölen Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)Uçak kazasında ölen Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

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