Uçak kazasında ölen Jasmin Baruh son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

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