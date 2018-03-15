HABER

Uçak kazasında ölen Jasmin Baruh son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

 İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor.

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

Yıldırımlılara danışmanlık hizmeti

Yıldırımlılara danışmanlık hizmeti

Büyükelçi Keçeci’den Çanakkale Zaferi konferansı

Büyükelçi Keçeci’den Çanakkale Zaferi konferansı

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Yıldırım, "Türkiye genelinde 4. büyük sendikayız"

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Yıldırım, "Türkiye genelinde 4. büyük sendikayız"

ARÜ’de sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavı yapıldı

ARÜ’de sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavı yapıldı

Başkan Köşker, şehit ve gazi derneklerini ağırladı

Başkan Köşker, şehit ve gazi derneklerini ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.