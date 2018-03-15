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UÇAK KAZASINDA ÖLEN JASMİN BARUH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

  Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Törene gelenler
-Cenaze töreni
-Polis önlemi
-Genel ve detaylar

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