UÇAK KAZASINDA ÖLEN JASMİN BARUH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR  (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Törene gelenler

-Cenaze töreni

-Polis önlemi

-Genel ve detaylar