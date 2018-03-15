UÇAK KAZASINDA ÖLEN JASMİN BARUH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR  (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Törene gelenler
-Cenaze töreni
-Polis önlemi
-Genel ve detaylar
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Ensest ilişki şoke etti! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum