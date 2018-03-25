HABER

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Malatya Sancaktar Mezarlığında bulunan uçak şeklindeki mezar görenleri şaşırtıyor.Osmanlı döneminden kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı içerisinde bulunan 76 yıllık uçak görünümlü mezar, hikayesiyle duyanları duygulandırıyor.Üzerinde, ‘İzolu Paşa Oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942’ yazan mezarda yatan, ismi Nevzat Çetinkaya olduğu öğrenilen kişi, pilot olma hayaliyle 15 yaşındayken çatıdan düşerek hayatını kaybetmiş.Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.Edinilen bilgiye göre Nevzat Çetinkaya, Malatya Lisesi’nde okuyan ve pilot olma hayaliyle yaşayan bir çocukmuş.

Malatya Sancaktar Mezarlığında bulunan uçak şeklindeki mezar görenleri şaşırtıyor.
Osmanlı döneminden kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı içerisinde bulunan 76 yıllık uçak görünümlü mezar, hikayesiyle duyanları duygulandırıyor.
Üzerinde, ‘İzolu Paşa Oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942’ yazan mezarda yatan, ismi Nevzat Çetinkaya olduğu öğrenilen kişi, pilot olma hayaliyle 15 yaşındayken çatıdan düşerek hayatını kaybetmiş.
Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.
Edinilen bilgiye göre Nevzat Çetinkaya, Malatya Lisesi’nde okuyan ve pilot olma hayaliyle yaşayan bir çocukmuş. Bir gün evlerinin çatısına çıkarak ‘Ben uçacağım’ diyerek kendisini aşağı bırakır. Küçük Nevzat çatıdan düştükten birkaç gün sonra hayatını kaybeder. Evlat acısıyla kahrolan baba Paşa Çetinkaya, acısını bir nebze olsun dindirmek için oğluna uçak şeklinde bir mezar yaptırır.
Mezarlığın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesinin Muhtarı Sami Cengil, uçak mezarın mahallelerinin sembolü olduğunu ifade etti.

“Bir damdan bir dama atlarken düşerek vefat etmiş”
Uçak mezarın hazin bir hikayesinin olduğunu belirten Cengil, “Rahmetli 15 yaşında bir çocuk. Büyüyünce pilot olmak istiyormuş, bu hayalle yaşıyormuş. Bir damdan bir dama atlarken düşerek vefat etmiş. Ailesi de onun hayalini mezar taşına bu şekilde nakşederek gerçekleştirmiş. Çocuğun ailesinden zannedersem sadece ablası yaşıyormuş. Bu mezar mahallemizin sembolü haline geldi artık. Tabi Sancaktar Mezarlığı içerisinde tarihi mezar çoktur. Mesela Turgut ve Tefik Temelli, İsmet Paşa’nın babası ve oğlu, Recai Kutan’ın babası gibi bir çok bilinen isim yatmaktadır. Zaten burası sit alanı ilan edildi” dedi.

“Çocukken gelip burada oynardık”
Mahalle sakinlerinden Bülent Arıkan ise çocukluk yıllarında mezarın bir pilota ait olduğunu sandıklarını, gerçeği ise daha sonra öğrendiklerini ifade etti. Arıkan, “Çocukluğumuz bu mahallede geçtiği için burayı iyi biliyorum. Çocukken gelip burada oynardık. Hikayesi bildiğimiz kadarıyla pilot olmak isteyen çocuk damdan dama atlıyor ve yere düşerek ölüyor. Babası da oğlunun acısıyla böyle bir mezar yaptırıyor. Bu duyduğumuzda bizim de içimizde bir burukluk oluşmuştu. Belediyemiz buraları düzenledi yakın zaman önce. Yollar ve duvarlar yapıldı. Yine buranın sit alanı olarak düzenlenmesi de güzel bir olay. İnşallah böylesi mezarlar unutulmaz” diye konuştu.

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

1 / 6

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
2 / 6

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
3 / 6

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
4 / 6

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
5 / 6

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
6 / 6

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Şu an saat kaç? Telefonlarda saat karmaşası!

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

Akar bilinmeyenleri anlattı! 'Çocuk sesi gelince 15 gün bekledik'

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.