HABER

UÇAK PİSTİ KAPATTI  THY UÇAĞI OSAKA'YA İNDİ 

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Haber: Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

İstanbul-Narita seferini yapan Türk Hava Yolları(THY) ait yolcu uçağı, başka bir uçağın Narita Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra kayması sonucu pisti kapatması nedeniyle Osaka Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları(THY) TK-52 sefer sayılı, TC-LGN kuyruk tescilli uçağı 289 yolcusuyla Japonya Narita Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada Narita'daki yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı başka bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kayarak pisti kapattı. Narita Havalimanı uçuşlara kapatılırken, o sırada iniş için alçalmaya başlayan THY uçağı ise Japonya Osaka Havalimanı'na yönlendirildi. THY uçağı Narita Havalimanı'nda pistin uçuşlara açılmasının ardından Osaka Havalimanı'ndan havalanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.