Uçak: “Şehidimizin ismi okuduğu okula verilsin”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Fuat Demir’in ismini doğduğu mahallede okuduğu Ortaokula verilmesini istendi.

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, şehit Uzman Çavuş’un okuduğu okulu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Şehidimizin okuduğu Dalaman Gürleyik Ortaokuluna ziyarette bulunduk. Şehidimizin mezun olduğu okula adının verilerek, okulun ismi Gürleyik Şehit Fuat Demir Ortaokulu olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. Bu konuda başta Sayım Valimizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarından eminim” dedi.

Önder Uçak, okulda yaptığı konuşmada, kendilerinin devlet ve millet için yaptıkları hizmetin, şehitlerin yaptıklarının yanında önemsiz kaldığını söyledi. Şehitler ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Uçak, “Şehidimizin ismi onun okuduğu okula verilmelidir. Öğrencilerimizin de her okula girişlerinde şehidimizin ismini görerek şehidimizin isminin hafızalara kazınması gerekir. Bugüne kadar bu vatan uğrunda, bu toprak için toprağa düşen bütün askerlerimize, polislerimize sadece güvenlik görevlileri değil öğretmenlerimize bu vatan için şehit olan, kaymakamlarımıza, savcılarımıza, hakimlerimize ve bütün kamu görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şehidin isminin bu okulda yaşatılarak okuldaki öğrencilerin şehit Uzman Çavuş Fuat Demir’in aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerini sağlanacağını açıklayan Uçak, “Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Allah’tan sabır diliyorum" dedi.