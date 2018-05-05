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Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:36 | Son Güncelleme

Erzurum’dan İstanbul’a kalkış yapmak üzere hareket eden uçakta yangın çıktı. Büyük panik yaşayan yolcular tahliye edildi.

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Erzurum Havalimanında bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek yolcu uçağının sağ kanat kısmında kalkış esnasında henüz nedeni belirlenemeyen teknik bir arıza dolayısıyla yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine uçağın motorları hemen durduruldu. Uçaktaki yaklaşık 150 yolcu büyük panik yaşadı. Dumanın uçağın içerisinde hissedilmesiyle yolcular çıkış kapısına dayandı. Görevli ekiplerin müdahalesiyle yolcular uçaktan hızla tahliye edildi.

uçak

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ!

Uçağın yanan sağ kanadına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası büyük bir tehlike atlattıklarını ifade eden yolcular aynı uçakta dün de teknik arıza yaşandığını ve bu yüzden gidemediklerini ileri sürdüler.

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Bugün uçağın sağ kanadında yolcular içerideyken kalkış esnasında alev alev yangın çıktığını belirten yolcular, “Allah göstermesin havada iken yangın çıksaydı hepimiz ölmüştük” dediler.
Öte yandan yolcuların Erzurum Havalimanında bekleyişleri sürerken uçakta incelemeler devam ediyor.

uçak

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum istanbul uçak yangın

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