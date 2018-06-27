İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini yitirmesinin ardından hava trafiği normale döndü. Uçaklar havalimanına inmeye başladı.
APRONU SU BASTI
Havalimanında yoğun yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı apronunu su bastı. İstanbul’da etkili olan yağmur yağışının yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı Apronunda su birikintisi oluştu. Yoğun yağmur nedeniyle mazgallardan taşan su, Atatürk Havalimanı yolcu salonlarına girdi.
İSTANBUL'DA GÖKYÜZÜNÜ ŞİMŞEKLER AYDINLATTI
İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.
İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. Kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışından bir vatandaşın kendisini tepsiyle korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağmur ve dolu yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar koşarak ıslanmadan kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın ise kısa süreli etkili olan dolu yağışından kendisini tepsiyle korumaya çalıştığı görüldü.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da bu gece beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da bu gece beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. AKOM’dan yapılan uyarıda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koruma Koordine Merkezinden İstanbul’da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor” denildi.
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