İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Uçaklardaki doluluk oranları da şimdiden yüzde 90'a ulaştı. Bilet fiyatları da buna paralel artış sergilese de bayram tatili için hala İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi tatil destinasyonlarına 100 lira civarında uçak bileti bulunabiliyor. Uygun fiyatlı bilet bulmak için acele etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com'dan yapılan yazılı açıklamayla, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uçak bileti satışlarındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu bayram uçak biletleri için acele etmek gerektiğini belirterek, tatilcilerin Ege ve Akdeniz'e akın etmeye başladığını aktardı.

Uçaklardaki doluluk oranlarının şimdiden yüzde 90'a ulaştığını bildiren Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Bilet fiyatları da buna paralel artış sergilese de bayram tatili için hala İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi tatil destinasyonlarına 100 lira civarında uçak bileti bulunabiliyor. Uygun fiyatlı bilet bulmak için acele etmek gerekiyor. Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle uçak biletlerine çok yoğun ilgi var. Özellikle 17 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Pazar günleri en çok talep gören günler. Enuygun.com'da bayram tatili dönemleri için çok fazla bilet araması gerçekleşiyor. Fiyatlar da talep doğrultusunda artıyor. Yine de bayram öncesi olmasa bile bayramın birinci ya da ikinci günü yola çıkabilecekler için uygun fiyatlı bilet seçenekleri var."

Hacıbayramoğlu, biletleri erken alanların "Ya gidemezsem." endişesi taşımasına gerek olmadığını ifade ederek, Enuygun Bilet İptal Güvencesi sayesinde biletlerin herhangi bir gerekçe göstermeden 3 saat öncesine kadar iptal edilip, bilet ücretinin yüzde 90'ının iade olarak alınabildiğini anımsattı.

